Rompipallone.it - Lite furiosa a DAZN: Conte zittisce Marelli

Leggi l'articolo completo su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 10 Novembre 2024 23:48 di Federico De MilanoPareggio infuocato tra Inter e Napoli nel posticipo del 12^ turno di Serie A, il tecnico azzurro Antonioè innibile contro la decisione di arbitro e VARIl posticipo della domenica sera di Serie A è stato il big match tra Inter e Napoli che si è concluso 1-1 ma che ha avuto molte polemiche al suo interno. Nel secondo tempo l’Inter ha attaccato con continuità per cercare la vittoria casalinga contro la diretta concorrente e per scavalcarla in classifica andandosi a prendere il primo posto in classifica ma non è riuscita a trovare il gol vittoria e così Simone Inzaghi e i suoi giocatori si sono dovuti acntare del pari. I nerazzurri hanno pure sbagliato un rigore che ha creato polemiche.L’Inter sbaglia un rigore contro il Napoli, manon accetta la decisione (Foto LaPresse) – Rompipallone.