Cultweb.it - Lino Banfi torna a essere Oronzo Canà e si offre come allenatore della Roma

non è stato solo il nonno più amato d’Italia, ma anche l’più esonerato e simpaticostoria del calcio. Ieri èto a vestire i panni dell’indimenticabile, eroe di L’nel pallone 1 e 2, e dal suo profilo di TikTok si è “offerto” alla presidenzaper diventare nuovo tecnicosquadra giallorossa. Dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, infatti, i Friedkin hanno esonerato Ivan Juri? (dopo aver allontanato Capitan Futuro, Daniele De Rossi). Tanto è bastato a, pugliese di nascita, mano d’azione e tifoso, per girare un video apprezzatissimo da tutti i tifosi capitolini (e non solo).@I am ready! Vado a Trigoria! #? suono originale –Nel suo ufficio, seduto alla scrivania con tanto di action figure gigante difinge di parlare al telefono con il proprietario, l’imprenditore americano Dan Friedkin e in un inglese maccheronico si presentainventoreB Zona e del modulo 5-5-5 (anche se a calcio si gioca in 11).