L’incredibile fuorigioco di unghia che ha fatto annullare un gol a Lewandowski (VIDEO)

diche ha annullato un gol a)Mentre giustamente in Italia rinfocola il dibattito sulla Var usata (male o bene) a fasi alterne, rilanciato da Conte dopo Inter-Napoli, in Spagna si consuma un meraviglioso caso di scuola. Il gol dell’1-0 del Barcellona alla Real Sociedad annullato per un off-side (la diciamo all’inglese) di: la tecnologia delsemiautomatico ha prodotto un capolavoro. Siamo aldi, forse incarnita. El milimétrico fuera de juego de#RealSociedadBarça #LaLiga https://t.co/rPGmK7uZcX pic.twitter.com/icz7Deyc6r— MARCA (@marca) November 10, 2024Il gol a prima vista (umana) pareva regolare. Poi però in studia hanno tracciato le linee grafiche, hanno zoommato, hanno vagliato e hanno detto che no: quella è posizione irregolare, il centravanti polacco del Barcellona è oltre tutti i difensori per una punta di scarpetta.