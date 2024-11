‘Letter To Hermione’ | nuovo singolo per Alessandra Celletti

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Prosegue l’infinito viaggio onirico e sonoro, ma anche calato nella contemporaneità, di una delle più importanti esponenti del panorama sonoro minimale italiano ed internazionale. Ogni sua uscita suscita interesse e affascina per tematiche e soluzioni sonore diverse e sempre particolarmente ispirate. In questo casoci porta in un viaggio sonoro e visivo che richiama la fine degli anni Sessanta, rievocando l’atmosfera sperimentale e creativa di quel periodo. La performance è volutamente intima e minimalista. Riflette lo stile di Warhol che, dietro la semplicità, nascondeva una riflessione su immagine e superfici, dando significato anche ai dettagli più comuni. «David Bowie è uno dei musicisti che più amo. – spiega la pianista – Non solo per le sue canzoni ma anche per tutto ciò che rappresenta e soprattutto per la sua libertà artistica.