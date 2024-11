Gaeta.it - L’attesissimo debutto di ‘La Locandiera’ di Goldoni al Teatro Mercadante: un’opera che sfida le convenzioni

Facebook WhatsAppTwitter L’opera ‘La, uno dei capolavori del drammaturgo Carlo, ritorna in scena algrazie alla regia di Antonio Latella. Questo spettacolo promette di offrire una visione nuova e coinvolgente del testo, con elementi moderni che ne esaltano la straordinaria attualità. In un cast di talento, svetta la figura dell’attrice Sonia Bergamasco nei panni di Mirandolina, una locandiera capace dire lesociali e l’universo maschile del suo tempo.Una reinterpretazione audace dell’opera classicaAntonio Latella, noto per il suo approccio innovativo alla drammaturgia, torna aconprofondamente rinnovata. Nelle sue note di regia, Latella sottolinea l’importanza storica e culturale del testo: “ha compiuto un gesto artistico potente ed estremo, un gesto di sconvolgente contemporaneità”.