Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dall’11 al 17 novembre 2024: Petra giura vendetta a Cruz

©US MediasetUna nemica inaspettata perEzquerdo nel futuro de La. Negli episodi di questa settimana,Arcos scopre infatti che è stata proprio la marchesa ad ordinare che il figlio Feliciano assistesse Curro de la Mata nel giorno dello sfortunato incidente di caccia che gli è costato la vita. Scoperta che porta la domestica a pensare chesia la responsabile della morte di Feliciano. Non a caso, dopo essersi confrontata sulla vicenda con Ignacio de Ayala, il padre del ragazzo,contro. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 11 e martedì 12scopre qualcosa suMaria è molto agitata e vuole convincere i suoi colleghi a scioperare.