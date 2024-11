Bergamonews.it - Fidas Bergamo in udienza da Papa Francesco per il 65° anniversario

Sabato 9 novembre(Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue) ha partecipato con le altre 79 consorelleall’speciale con Sua Santità, giornata organizzata per celebrare il 65°della.“Davenerdì sera siamo partiti con un pullman di entusiasti ma anche pieni di attese, donatori e volontari e abbiamo raggiunto gli oltre 4000 partecipantidi tutta Italia.ci ha accolto con un caloroso benvenuto e con parole che ci hanno aperto il cuore parlando di Amore, Donazione, Gratuita e Solidarietà” afferma la PresidenteFlaminia Rota. Aè stato donato un quadro raffigurante un pellicano. Nella tradizione antica, anche cristiana, si narra che il Pellicano – in caso di fame – dà il suo sangue per alimentare i propri figli.