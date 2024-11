È campione dentro e fuori dal campo Jannik Sinner ferma la partita e corre verso gli spalti

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

La serata di ieri alle ATP Finals di Torino ha vistotrionfare su Alex De Minaur con un perentorio 6-3, 6-4, in unadominata dall’inizio alla fine. Tuttavia, non è stato solo il gioco impeccabile del numero uno al mondo a lasciare il segno: un inaspettato gesto di umanità ha catturato l’attenzione di tutti.Durante il match, un malore ha colpito uno spettatore in tribuna, creando una certa agitazione tra il pubblico. Accortosi della situazione,ha reagito prontamente. Con un rapido sguardo alla tribuna, ha chiesto subito una bottiglietta d’acqua dal frigorifero a bordoe, senza indugio, si è avvicinato per consegnarla personalmente allo spettatore in difficoltà. L’intervento delha suscitato immediati applausi da parte del pubblico, colpito dalla sensibilità di, sempre attento al benessere degli altri anche nel bel mezzo di un’importante competizione.