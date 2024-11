Ilrestodelcarlino.it - Dalla parte delle forze dell'ordine

Vorrei esprimere la mia solidarietà alleche sabato a Bologna con professionalità e con tanta pazienza hanno fatto da diga contro l’irruenza di scalmanati che, solo a parole, si definiscono democratici e nella pratica si comportano da veri fascisti perchè non tollerano che altre persone di idee diverse manifestino. Bravissimo il Vice direttore del Carlino Baroncini nell’individuare questa realtà:“Con “i soliti”antagonisti che, per criticare Casapound e rete dei Patrioti hanno finito con i soliti comportamenti fascisti che, da auto dichiarati antifascisti, vorrebbero invece denunciare”. E’ bene evidenziare da dove sono venute le violenze ed io che sono lontanissimo da entrambi gli schieramenti non accetto per non dire non tollero che personaggi i cui progenitori politici sono stati quelli che hanno esultato contro la rivolta d'Ungheria del 1956 e sono stati sempre solidali con quelli che nell’agosto del 1961 costruirono il muro di Berlino, mi facciano lezione di democrazia.