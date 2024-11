Liberoquotidiano.it - Da nuovi farmaci a telemedicina, la Salute del cervello al congresso Sin

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Mai come quest'anno la neurologia italiana ha vissuto una inaspettata crescita e accresciuto il proprio valore clinico. Come testimoniato dagli oltre 1.500 contributi scientifici e dal numero di iscritti, ad oggi più di 2.000, il convegno è l'occasione per conoscere i progressi in atto in tutti i campi della neurologia. Infatti, l'esplosione dei trattamenti biologici e genetici ha rivoluzionato la gestione clinica di patologie che fino a pochi anni fa erano considerate orfane e intrattabili". Così il presidente della Società italiana di neurologia, Alessandro Padovani, e il presidente delnazionale della Sin, Alfredo Berardelli, fanno il punto sulla 54esima edizione in corso a Roma. Tante le novità al centro del, nel campo di sclerosi multipla, neuromielite ottica, miastenia gravis, atrofia muscolare spinale, cefalea, disturbi del sonno ed epilessia.