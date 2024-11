Liberoquotidiano.it - Clima: Cop 29 al via in Azerbaigian, focus su aiuti a Paesi vulnerabili cambiamento climatico

Baku, 11 nov. (Adnkronos/Afp) - La 29esima conferenza delle Nazioni Unite sulsi è aperta in: sfida principale è quella di trovare un compromesso sugli importi deglifinanziari per ipiù poveri eai cambiamentitici.La conferenza è stata aperta dal sultano Al Jaber, presidente della precedente Cop, che passerà ufficialmente il testimone all'. La Cop29 si tiene sei giorni dopo la rielezione di Donald Trump negli Stati Uniti, prima potenza mondiale e secondo più grande produttore di gas serra, che potrebbe presto abbandonare l'accordo di Parigi suldel 2015.