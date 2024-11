Lettera43.it - Cgil e Uil confermano lo sciopero generale: «Dal governo nessuna disponibilità»

Locontro la Manovra, organizzato dai sindacati per il prossimo 29 novembre, si farà. A confermarlo sono stati i segretari generali die Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, al termine di un incontro molto lungo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per le sigle da parte delnon c’è stata alcunaad andare incontro alle richieste presentate e per questo la mobilitazione, almeno per ora, resta confermata. La stessa premier ha affermato: «Abbiamo concentrato le risorse su alcune priorità fondamentali tenendo i conti in ordine e concentrandoci su una prospettiva di crescita, pur in contesto internazionale tutt’altro che facile».Bombardieri e Landini alla presentazione dellodel 29 novembre (Imagoeconomica).Bombardieri: «Ilnon cambia su salari e pensioni»Bombardieri ha spiegato: «Confermiamo loperché noi abbiamo illustrato le nostre richieste e ilha illustrato le decisioni che ha assunto.