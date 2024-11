Milanotoday.it - Blackout in strada in viale Stelvio a Milano: strada al buio

Leggi l'articolo completo su Milanotoday.it

nella serata di lunedì 11 novembre in. La luce è mancata e laè diventata buia anche se, per fortuna, i semafori hanno continuato a funzionare. Unareti segnala che nelle abitazioni non ci sono stati problemi con l'energia elettrica.