Donnapop.it - Belen e Stefano De Martino non divorziano: cosa c’è dietro questa strana decisione? Ecco la verità

Rodriguez eDehanno avuto una lunga storia d’amore, caratterizzata da tira e molla continui: oggi, nonostante i tradimenti da parte di lui, i due hanno trovato il loro modo per andare avanti e vivere serenamente da coppia separata.Per il bene di Santiago, il loro unico figlio,hanno consapevolmente scelto di creare un equilibrio speciale. Nonostante tutto, però, hanno anche deciso di non divorziare: ma perché? Sembra che sia stata proprio la showgirl argentina a propendere per questo accordo. Qual è il motivo che c’è?Secondo Nuovo, infatti,DeRodriguez non sentirebbero la necessità di divorziare in questo preciso momento della loro vita, sebbene siano molto lontani dal punto di vista sentimentale. Attualmente sono entrambi single, nonostante la conduttrice abbia avuto diverse storie dalla fine della relazione con il presentatore di Affari Tuoi.