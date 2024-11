Rompipallone.it - Barcellona, erroraccio del VAR: annullato un gol regolare e Flick su tutte le furie

Ultimo aggiornamento 11 Novembre 2024 13:08 di Raffaele CafagnaPolemiche in Spagna per un grave errore nei confronti del. Il VAR haun gola Lewandowski:non trattiene la rabbia nel post partita.In Serie A il post partita di Inter-Napoli è stato ricco di polemiche a causa del rigore dubbio assegnato ai padroni di casa, poi sbagliato da Calhanoglu, per un contatto tra Anguissa e Dumfries. Al termine della gara Antonio Conte si è sbizzarrito davanti alle telecamere, accusando il VAR di non essere intervenuto nonostante un chiaro errore da parte dell’arbitro.Se in Italia la situazione legata all’utilizzo della tecnologia continua a far discutere, in Spagna la situazione non è di certo migliore, anzi. Ieri sera, infatti, proprio mentre a San Siro si giocava la sfida Scudetto tra Inter e Napoli, ilcapolista è clamorosamente stato battuto dalla Real Sociedad per 1-0.