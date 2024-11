Lapresse.it - Atp Finals, Alcaraz sconfitto all’esordio: Ruud vince in due set

Subito una sorpresa nella seconda giornata della Atpdi Torino. Lo spagnolo Carlos, numero 3 del mondo, è statoda Casper. Il tennista norvegese, numero 7 del mondo, si è imposto in due set con il punteggio di 6-1, 7-5 in 1 ora e 27 minuti di gioco. Troppo falloso, soprattutto in avvio,è stato bravo a gestire il match chiudendo al terzo match point con il quinto ace.Atprischia di trovare Sinner in semifinalePerora il cammino nel torneo si fa in salita, con il rischio arrivando secondo nel girone di trovare in semifinale Jannik Sinner se questi dovesse chiudere primo nel suo gruppo. Perè la prima vittoria in carriera contro.Atp, la fotocronaca della prima giornata