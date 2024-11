Atp Finals 2024 | Bolelli Vavassori incontenibili Bopanna Ebden dominati

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Inizia con un debutto da sogno il percorso di Simone e Andrea alle ATP di Torino: i due azzurri, infatti, giocano una partita strepitosa e battono Rohan e Matthew in meno di un'ora di gioco con il punteggio di 6-2 6-3. La coppia italiana è semplicemente perfetta sia al servizio che, soprattutto, in risposta, mostrando una continuità invidiabile lungo tutto il match. Un'ottima iniezione di fiducia in vista del secondo match contro Krawietz/Puetz. partono fortissimo in risposta, trovando il break già nel secondo game, consolidando poi il vantaggio.