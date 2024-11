Lapresse.it - App Intesa Sanpaolo non funziona di nuovo

Ancora disagi per l’appche non. Era già accaduto il 31 ottobre: tante le segnalazioni degli utenti. Downdetector registra il down dei servizi online, dalla banca online ai servizi mobile in generale. Nell’orario di picco, le segnalazioni sono state circa 2000 da parte degli utenti.L’App: che cos’èPer capire i disagi degli utenti, l’appnonnte impedisce di eseguire qualsiasi operazione da mobile. L’app è infatti utilizzata per effettuare pagamenti elettronici, bonifici e qualsiasi operazione collegata al proprio conto e alle proprie carte.