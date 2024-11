Alleanze per il futuro | servizio civile e leva civica come serbatoio per le aziende in cerca di addetti

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Favorire l’incontro tra i giovani che hanno concluso ilo lae le imprese del territorio, cheno nuove risorse da inserire nei propri organici.Questo l’obiettivo del secondo “Cantiere” che Associazione Mosaico ha organizzato per il 14 novembre a Bergamo, in collaborazione con i Centri per l’Impiego-Cpi della Provincia di Bergamo e con Cesvip Lombardia.L’evento, dal titolo “per il. Ile laserbatoi ricchi di profili per lealla ridi nuove risorse umane”, si svolgerà in sala Viterbi, al quarto piano della Provincia di Bergamo, in via Tasso. La platea (tra gli ospiti, i rappresentanti dellelocali) potrà ascoltare le esperienze positive maturate da alcuni ex operatori volontari, e la nuova iniziativa diautofinanziata da parte di Serioplast (multinazionale bergamasca del packaging in plastica) che sarà concretizzata in concomitanza con il 50esimo anniversario di fondazione.