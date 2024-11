Ilrestodelcarlino.it - Vis, a Piancastagnaio vietato montarsi la testa. Mister Stellone: "Evitiamo cali di attenzione"

Formazione fatta, insidie presto inquadrate. La Vis di scena a(Siena), reduce da 3 vittorie di fila e 7 risultati utili, deve guardarsi da un avversario solido e brillante, ma soprattutto da se stessa ‘E’ il tasto che ho toccato in settimana – spiega Roberto-. Dopo la vittoria di prestigio contro la capolista Pescara il rischio è un calo di, una corsa in meno. Ed è quello che dobbiamo evitare. Perché in questo campionato basta poco, giusto qualche risultato negativo, per ritrovarsi a soffrire’. Le vittorie aiutano, eccome: ‘Aiutano a pensare bene in settimana, a non vedere l’ora di giocare, a non sbagliare una palla in partita’. Sulla scia delle ultime, il tecnico biancorosso cambierà pochissimo. Obi per Paganini (il primo fin qui ha giocato 71’, il secondo non ha saltato un minuto) è l’unica novità, pressoché obbligata: ‘Paganini accusa dei fastidi, ha saltato tre allenamenti in settimana, viene con noi ma non lo rischio.