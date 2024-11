Thesocialpost.it - Verissimo: Ornella Muti, l’annuncio a sorpresa: “È la quinta volta!”. E sul nipote…

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

, celebre attrice italiana di 69 anni, ha condiviso una gioiosa notizia durante la sua intervista a: sta per diventare nonna per la. Laha rivelato che il nuovo arrivato sarà una femminuccia, senza però svelare ulteriori dettagli sulla gravidanza.Leggi anche:, Selvaggia Lucarelli contro Sonia Brugarelli: “Perché ce l’ha con me.”L’attrice ha anche riflettuto sul suo ruolo di nonna, rivelando di aver inizialmente avuto dei dubbi, ma ora non potrebbe essere più felice: “Non l’avrei mai detto ma adoro fare la nonna“, ha confessato. Con grande affetto,ha parlato anche dei suoi nipoti già nati: Akash, 28 anni, figlio della figlia Naike Rivelli, e i più giovani Alessandro e Giulia, figli di Carolina, e Edoardo, figlio di Andrea.Un legame speciale con i nipotiha parlato anche dei momenti passati con i suoi nipoti, descrivendo come questi siano pieni di curiosità e domande, stimolando la sua voglia di imparare e di rimanere giovane nello spirito.