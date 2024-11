Dilei.it - Tu Sì Que Vales, le pagelle dell’ottava puntata: la gaffe di Ilary (8), Sabrina gelosa (9)

L’edizione 2024 di Tu Si Queè arrivata, quasi, alle battute finali, visto che l’ultimaandrà in onda sabato 16 novembre 2024. Inutile dire, quindi, che l’episodio del 9 novembre 2024 dello show televisivo, la semifinale dell’edizione, è stato emozionante e sorprendente per i telespettatori, che con i giudici e i diversi concorrenti si sono divertiti e ha ricevuto, anche, degli spunti di riflessione.Blasi torna in tv e fa una, voto: 8In apertura di, Giulia Stabile ha preso la parola e ha annunciato una speciale gara tra i giudici: “Sarete i concorrenti, ci saranno dei giudici speciali stasera”, introducendo gli ospiti di: Christian De Sica,Blasi, Adriano Pennino e Peppe Vessicchio. Nello studio di Amici, quindi,Ferilli, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi si sono sfidati a suon di lip sync.