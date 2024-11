Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Trump ha vinto perché si vota élite contro popolo. I poveri scelgono i miliardari perché lontani da lotta fra ceti bassi”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

hanon sipiù destra-sinistra, si. Ipoi,no inon si sentono in competizione con loro: sono troppo. Semmai si sentono in competizione con quelli che arrivano dopo“. Così Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi ha commentato i risultati delle elezioni americane che hanno visto la vittoria molto ampia di Donald. “Quando tu accetti il neoliberismo inneschi una guerra a tutti i livelli, ai piani alti, piani medi e pianidella società, una concorrenza spietata. – ha spiegato il direttore del Fatto Quotidiano – L’immigrato di penultima generazione che vede arrivare quello di ultima generazione, è immediatamente in competizione con lui, non con i