Qui università al top Le figure più richieste se ne vanno all’estero

"In questo momento leprofessionali più difficili da trovare sul mercato sono gli esperti di intelligenza artificiale con competenze di alto livello:possono prendere stipendi che in Italia non esistono, e le big tech si stanno contendendo i talenti". Fabio Mosca, socio fondatore e Cto di AnotheReality, osserva il mercato del lavoro dal punto di vista di un’azienda milanese che, dalla fondazione nel 2014, sta attraversando un percorso di costante crescita. Nata come studio di sviluppo videogiochi, AnotheReality è divenuta una società che si occupa di creare tecnologie ed esperienze interattive in ambito customer experience, learning & training, games & entertainment, fornendo servizi ad aziende dei settori più disparati. State vivendo difficoltà nel trovareprofessionali, nel vostro ambito? "Abbiamo la fortuna di essere un’azienda attrattiva e conosciuta, con ottimi rapporti con le