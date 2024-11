Inter-news.it - Precedenti Inter-Napoli: scontro numero 157! Un ‘record’ nerazzurro

Il match traè uno vero e propriodiretto per la vetta della classifica. A San Siro, ritornano due grandi ex come Antonio Conte e Romelu Lukaku. Idi, match in programma questa sera alle 20.45.– Sono 156 iin Serie A tra: i nerazzurri conducono il bilancio con 70 vittorie, contro 47 degli azzurri, completano 39 pareggi. Ilè la squadra contro la quale l’ha vinto più partite in casa in Serie A: 51 successi, sulle 78 sfide totali. I nerazzurri hanno trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare di Serie A contro il, è la serie più lunga di partite a segno per i nerazzurri contro questa avversaria nella competizione. L’ha tenuto la porta inviolata in ben cinque delle ultime sette sfidene contro ilin Serie A.