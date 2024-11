Gossipnews.tv - Paolo Bonolis In Rai: Pier Silvio Berlusconi Trema!

Leggi l'articolo completo su Gossipnews.tv

sorprende tutti con il suo ritorno in Rai.è decisamente preoccupato. Ecco che cosa è accaduto!La 14ª edizione di Tale e Quale Show si è conclusa con una finale davvero memorabile. Carlo Conti, conduttore del programma, ha deciso di sorprendere il pubblico portandocome quarto giudice accanto a Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello., volto storico di Mediaset, ha segnato un grande ritorno sulle reti Rai, conquistando in pochi minuti l’attenzione dei telespettatori con il suo caratteristico stile: tra frecciatine ironiche e battute brillanti, ha dato vita a scambi memorabili con Malgioglio. L’impressione generale? Unrinato, ritornato in splendida forma.Nell’ultimo periodo,sembrava aver perso un po’ della sua brillantezza nei programmi Mediaset come Avanti un Altro e Ciao Darwin, alimentando ipotesi su un suo possibile addio alla rete.