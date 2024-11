Bergamonews.it - Morto dopo un volo di 30 metri: “Orazio, escursionista sognatore. Se n’è andato facendo ciò che amava”

Valleve. Impegno, fatica, sudore. Ma una volta arrivato in cima, la vista ti ripaga sempre. Lo diceva spessoScalzo, il 33ennesabato pomeriggio sul versante orientale del monte Cavallo a Valleve, 2.323di altitudine.appassionato, Scalzo considerava la montagna una sorta di seconda casa. Di più: un estensione del proprio essere. I suoi profili social lo testimoniano: ogni ogni frase, ogni fotografia, ogni video è dedicato alle bellezze della montagna. Ai suoi cieli stellati e alle sue cime innevate, come scriveva.Nato a Roma e cresciuto a Catanzaro, Scalzo si era laureato in Ingegneria a Torino prima di trasferirsi a Milano per lavoro. Conosceva bene le montagne bergamasche, nel tempo libero ci andava spesso: Presolana, Pizzo Coca, laghi Gemelli, lago Barbellino.