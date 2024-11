Sport.quotidiano.net - Maceratese-Montefano: "Bisogna tornare ai 3 punti"

"La vittoria ci manca da due turni e quindi la partita di oggi arriva in un momento particolare per noi". È quanto dice Stefano Serangeli, direttore generale della, alla vigilia della gara contro il, fischio d’inizio alle 15. "Oltretutto – aggiunge – loro dopo il cambio di allenatore hanno infilato il pareggio a Chiesanuova e la vittoria con il Fano. Per noi si presenta una gara difficile da affrontare e dovremo mettere in campo la massima determinazione". Non solo, in casa laha conquistato 5in quattro gare, tra le squadre di testa è quella ad averne fatti di meno. "A oggi la statistica dice effettivamente che sul nostro campo abbiamo fatto più fatica, ma ciò non indica particolari problemi in tal senso. In noi c’è una grande voglia dial successo".