Gaeta.it - Lorenzo Pellegrini escluso dai convocati per Roma-Bologna: la situazione dell’infortunio

Nell'imminente sfida tra lae ilnon sarà parte della formazione giallorossa. Questo cambiamento si è verificato all'ultimo minuto, creando preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. L'assenza del capitano gioca un ruolo cruciale nel match di oggi all'Olimpico di, specialmente considerate le aspettative sulla prestazione della squadra.La notiziadi, che era stato inizialmente convocato per il confronto contro il, è statodalla lista degli atleti disponibili a causa di un infortunio. Il club ha comunicato che il capitano non potrà unirsi ai compagni in campo per ragioni di salute, ma non ha specificato l'entità del problema fisico. Le notizie riguardanti la salute dei giocatori sono sempre seguite con grande attenzione, considerando l'importanza degli atleti nella dinamica della squadra e la loro condizione per la stagione in corso.