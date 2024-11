Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur, ATP Finals 2024 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21sta ultimando il riscaldamento negli spogliatoi, palleggiando con il preparatore Marco Panichi.20.20 In caso di vittoria,affronterebbe Fritz nel prossimoin programma martedì 12 novembre. L’orario è da definire: sarà o alle 14.00 o alle 20.30.20.15 Ci attendiamo veri e propri cori da stadio per il beniamino italiano. L’atmosfera sarà stupenda a Torino.20.12 La grande incognita perè rappresentata dal fattore campo. Giocare a Torino non è la stessa cosa che farlo a Melbourne o a New York. Paradossalmente, non è detto che sia un vantaggio. L’azzurro viene osannato da eroe, tutti si aspettano il primo trionfo della carriera sul suolo natìo. Come saprà gestire questa pressione?20.09 Per le sue caratteristiche, Denon ha mai dato fastidio a