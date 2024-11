Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 6-3, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il n.1 rimonta e si aggiudica il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Ancora un buon servizio esterno,stecca la risposta di diritto.30-30 Micidiale rovescio incrociato di, in rete il rovescio di De.30-15 Servizio arcuato dell’australiano.15-15 Deprova a forzare, ma strappa completamente di diritto.15-0 Largo il rovescio lungolinea di, colpo che stasera non sta funzionando bene.Dein battuta nel secondo set.Sin qui 6 vincenti e 10 errori gratuiti per. 4-15 il saldo negativo per l’australiano.Per Desono dolori quando serve la seconda: ha ottenuto la miseria del 22% di punti.serve il 63% di prime, ottenendo il 73% dei punti. Superlativo il rendimento con la seconda: 7 punti vinti su 9.6-3 In rete il diritto di Desiin 36 minuti e inilset.