Libertas Livorno cerca ad Avellino un nuovo successo lontano da casa

– Gli amaranto dellasognano il blitz anche in terra irpina. Avversario di turno (palla a due alle 18 di domenica 10 novembre al Pala Del Mauro con arbitri Bartoli, Cassina e Morassutti)Basket che ha gli stessi punti della, con una partita in meno.Squadra tosta, quella di Crotti, che ha cambiato molto rispetto all’anno scorso quando festeggiò la promozione in A2.Il play è Antonio Sabatino (ex Scafati) tornato ad– dove è cestisticamente cresciuto – per gare grandi i biancoverdi. Il leader offensivo è l’ex Cento Mussini (oltre 16 punti di media), mentre gli americani sono l’ala piccola Jaren Lewis (ex Latina) e l’ala grande Earlington. Entrambi se la stanno cavando bene. Il 5 di ruolo è il confermatissimo Bortolin. Lasi presenta senza Tozzi (ancora dolorante alla schiena), ma con la convinzione di poter firmare un altro colpaccio.