Ilrestodelcarlino.it - "Ladri in azione in pieno giorno"

sempre più scatenati nella zona di Correggio, con intrusioni anche ine mentre i proprietari sono in casa. L’altra sera, verso le 18, in via Lunga Prato isono entrati in una abitdopo aver forzato una finestra al primo piano. Pochi istanti dopo è rientrato a casa il proprietario, mettendo in fuga i malviventi. Nella casa erano già entrati in due, mentre un terzo complice faceva da palo. Uno dei, alla vista del proprietario, si è letteralmente gettato dalla finestra, per poi scappare verso le campagne circostanti. Risulta mancare un portagioie di colore verde, a cui i proprietari erano molto affezionati. E sul posto è stato rinvenuto un altro portagioie, risultato danneggiato e vuoto, quasi certamente derivante da un altro furto messo a segno in un’altra abit, forse nella stessa zona.