Piperspettacoloitaliano.it - I Cesaroni 7 quando iniziano le riprese: la nuova stagione sul set a febbraio 2025

ledella, Claudio Amendola torna da regista alla Garbatella Sembrava un sogno irrealizzabile fino a qualche anno fa e invece da qualche mese si sono rincorse le voci di un clamoroso ritorno de I. Dall’intervista di Antonello Fassari su Spettacolo Italiano, che chiuse per sempre ogni possibilità di un sequel, a oggi è passata praticamente “un’altra vita”. Tutto è cambiato, anche gli attori, e dopo l’annuncio ufficiale di Claudio Amendola, tutti vogliono sapereledei7. Finalmente la risposta è arrivata.Antonello Fassari annuncia l’inizio dellede I7, poi la smentita su Rai 1È stato proprio Antonello Fassari ad annunciare l’inizio dellede I7. In un’intervista, l’attore che interpreta Cesaresi è lasciato sfuggire che il set sarebbe tornato a giugno 2024 alla Garbatella, salvo poi essere smentito dalla stessa Publispei con un annuncio in tv nella rete concorrente.