Secoloditalia.it - Giuli annuncia da Andria il decreto cultura: noi sblocchiamo fondi, alla sinistra lasciamo le chiacchiere

“Abbiamo lavorato duramente per tagliare rendite di posizione improduttive e francamente ingiuste e liberare energie feconde. Il Ministero non è più il regno del privilegio ma delladiffusa. Per questo entro fine novembre verrà discusso in Consiglio dei ministri il. Siamo in una stagione difficile ma il Ministero dellanon solo non abbandonerà la propria missione ma, vedrete, rilancerà le proprie ambizioni”. Così il ministro della, Alessandro, in un’intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno dopo essere intervenuto al convegno di Fratelli d’Italia “Prima le Idee” ad. “Ho avuto la fortuna, durante questa giornata pugliese, di vedere, anche se solo da lontano, Castel del Monte che si staglia sopra gli umani pensieri, il museo De Nittis dedicato a un pittore che ha incantato Parigi e che oggi, da Barletta, affascina il mondo, gli scavi archeologici di Canosa e il museo diocesano di