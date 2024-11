Primacampania.it - Furto in farmacia e fuga per 10 chilometri. 2 persone arrestate

Leggi l'articolo completo su Primacampania.it

CICCIANO – Unarazziata, un’auto rubata ine i carabinieri all’inseguimento. E’ la sintesi di un intervento nella notte di Cicciano, comune della provincia nord orientale napoletana sebbene sia più vicina ad Avellino che al capoluogo. Alcuni uomini travisati hanno forzato la vetrina di unae sono fuggiti in auto con la cassa continua. Chi ha sentito il fragore dello scasso ha composto il 112 e fornito ai carabinieri una descrizione precisa del veicolo in. I militari della sezione radiomobile Nola hanno individuato l’auto e l’hanno tallonata, supportati da altre gazzelle posizionate lungo ogni possibile via di.L’uomo alla guida, ormai braccato, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro un palo dell’illuminazione, dopo una corsa di quasi 10