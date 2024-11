Zonawrestling.net - Collision 09.11.2024 Una notte di cambiamenti

Benvenuti all’analisi di AEW, in diretta dall’Amica Mutual Pavilion di Providence, Rhode Island. Una serata che promette grandi match con in palio opportunità titolate e che vede la House of Black affrontare gli Iron Savages nel match d’apertura.House of Black vs Iron Savages & Jacked Jameson (1 / 5) Match dominato dalla House of Black fin dall’inizio. Brody King demolisce Boulder con lariat e boot, mentre Matthews e Black si alternano con colpi devastanti. King esegue un tope suicida all’esterno. Il match si conclude con una combinazione di mosse della House of Black su Jameson, che include una cannonball di King. Vincitori: House of BlackNel post match le luci si spengono e appaiono gli FTR! Cash Wheeler prende il microfono e dice che sono venuti in pace.