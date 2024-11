Liberoquotidiano.it - "Ci dobbiamo evolvere". Una ballerina nella puntata benefica: i social insorgono | Guarda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Domenica 10 novembre è andata in onda una nuovadi L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ma questa volta il fulcro del gioco non è aggiudicarsi un montepremi da spendere come meglio si crede. Questaè infatti dedicata alla ricerca, alla beneficenza. Si tratta dello speciale AIRC, nel quale hanno giocato sei concorrenti tra gli ex campioni del programma delle passate stagioni. Nel corso dellaci sono state due incursioni di ricercatori che si sono appellati ai telespettatori per sostenere la ricerca sul cancro. La vincita sarà interamente devoluta alla Fondazione AIRC. Tanti telespettatori hanno accolto di buon grado la splendida iniziativa di Rai 1. E si sono mobilitati per inviare tramite SMS un piccolo contributo per la ricerca. "SMS inviato - ha scritto Gabriella su X -.