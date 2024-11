.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia-Recanatese, è un giusto pari (0-0)

Ospiti mai pericolosi, forcing finale dellache però è poco lucida ed è costretta a rallentare, 10 Novembre 2024 – Finisce con un0-0 tra.L’esordio sulla panchina giallorossa di Bilò, nonostante le pesanti defezioni in particolare in avanti, dove oltre a Melchiorri non c’è nemmeno Sbaffo, è positivo con una partita che contiene la.I rossoblù in realtà partono bene e hanno 3 occasioni nei primi 15 minuti ma poi si affievoliscono, perdono lucidtà in palleggio e sono forse un po’ troppo frettolosi.Non c’è praticamente più nulla da segnalare fino agli ultimi 15 minuti quando lacompie un forcing notevole sotto la curva Nord: sfiorano il gol D’Errico al minuto 81 con un tiro da fuori, quindi Rotondo, nell’occasione più limpida del match al minuto 82 quando il difensore centrale sbaglia dopo un inserimento notevole praticamente solo davanti al portiere.