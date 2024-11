Bergamonews.it - Atalanta, con l’Udinese vale tantissimo: vincere per agganciare la vetta in attesa di Inter-Napoli

Bergamo. L’occasione è di quelle ghiotte e, evidentemente, anche il popolo nerazzurro lo sa bene e l’ha capito. L’, con ancora negli occhi la splendida affermazione di Stoccarda, torna a sintonizzarsi sull’obiettivo campionato ospitandoal Gewiss Stadium. La Dea, in occasione dell’unico impegno casalingo del mese di novembre, avrà infatti la possibilità di giocare in uno stadio in modalità tutto esaurito, con il lunch match della dodicesima giornata di Serie A destinato ad essere arricchito da una cornice suggestiva, chiamata a fare il suo, ovvero a trainare la squadra di Gian Piero Gasperini verso un obiettivo decisamente ambizioso.Il primo posto nel mirinoL’, qualora riuscisse nel suo intento di strappare l’a posta in palio contro i friulani, andrebbe ad issarsi al primo posto in classifica – a braccetto con queltravolto nello scontro diretto di una settimana fa – inche la squadra di Antonio Conte faccia visita, poche ore più tardi, all’di Simone Inzaghi.