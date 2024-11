Quotidiano.net - Alta tensione a Bologna. Sfila la destra dei Patrioti. Antagonisti contro la polizia

e Nicoletta Tempera Milleduecento. Duecento anarchici. E trecento ‘’. Non si sono incontrati mai, la Questura diè stata capace di tenerli lontani tra loro e contenere la mezz’ora ditra i cancelli del parco della Montagnola. Ma ancora una volta, il centro del capoluogo emiliano, a una settimana dalle elezioni regionali, è stato ostaggio dei manifestanti, in un sabato pomeriggio che, già da giorni, si annunciava mosso. Da quando, cioè, la Rete dei, che comprende realtà di estrematra cui Casapound, aveva annunciato la sua manifestazione per la sicurezza in zona stazione. Un annuncio letto come una provocazione non solo dalle realtà anarchiche e antagoniste, ma anche da Anpi, Cgil e Pd, che ieri mattina, infatti, si sono ritrovati, con anche la segretaria Elly Schlein, in piazza del Nettuno per un presidio antifascista.