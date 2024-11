Calciomercato.it - Weah-Yildiz e Torino ko: la Juve fa suo il derby e aggancia l’Inter

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Ci sono le firme dell’americano e del turco nel successo bianconero neldella Mole: granata mai realmente pericolosiUn gol al 18? basta allantus per portare a casa ilcontro il. I tre punti vanno alla formazione di Thiago Motta che offre una prestazione fatta di grande applicazione e poca sofferenza, con i granata che non riescono mai ad impensierire realmente Perin.ko: lafa suo il(LaPresse) – Calciomercato.itLa svolta del match arriva dopo diciotto minuti di gioco, quando Cambiaso spacca a metà la retroguardia dele serve auna palla soltanto da spingere in rete. I granata sembrano accusare il colpo ed allora i bianconeri provano a creare altri pericoli, ma peccano in fasi di rifinitura e quando la palla arriva a Vlahovic è il serbo a non sfruttare l’occasione al meglio.