Oasport.it - Volley, Davide Gardini spinge in alto Milano! Battuta 3-1 Grottazzolina e salto in alto in classifica di Superlega

L’Allianzconcede il bis e, dopo Cisterna, batte 3-1 anchee fa un ulteriore sininaffacciandosi alle psoizioni che contano alla vigilia dello storico debutto in Champions League. Piazza dà fiducia ae lo schiacciatore romagnolo lo ripaga con una super prestazione da 23 punti che contribuisce a demolire la squadra marchigiana che ha il merito di non arrendersi ma alla fine esce sconfitta in quattro set.Piazza concede un turno di riposo a Kaziyski e inseriscenello starting seven.parte subito forte (7-3) e mantienea distanza di sicurezza, vuoi con il muro, vuoi con gli attacchi micidiali di Louati e Reggers che lasciano poche speranze alla rimonta dei marchigiani che infatti non arriva e l’Allianz si impone con un eloquente 25-18.