Ilfattoquotidiano.it - Usa, Pelosi punta il dito contro Biden: “Doveva ritirarsi prima”. E il presidente uscente vedrà mercoledì Trump allo Studio Ovale

“Se ilsi fosse ritirato, ci sarebbero stati altri candidati in corsa. L’idea era che, se ilsi fosse fatto da parte, ci sarebbero staterie aperte“. L’ex speaker della Camera, Nancy, non usa giri di parole eilJoedopo la sconfitta di Kamala Harris alle presidenziali.– che è stata una dei leader dem che ha spinto di più la scorsa estate per il passo indietro dell’attuale– in un’intervista al New York Times ha anche criticato il fatto cheha immediatamente dato il suo endorsement alla sua vice, eliminando quindi la possibilità di avere una selezione. “Come ho detto, penso che Kamala avrebbe fatto bene e si sarebbe rafforzata – ha spiegato – ma questo non lo sappiamo, non è successo, noi viviamo con quello che succede e perché ilha subito dato il suo endorsement a Kamala Harris ha reso quasi impossibile avere dellerie aperte.