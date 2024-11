Gaeta.it - Truffe online nel Fermano: tre arresti per frodi ai danni di ignari cittadini

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nelcontinuano a emergere casi di truffa, con tre persone denunciate dai carabinieri per reati legati all’inganno. Questehanno preso piede attraverso strategie varie e ingannevoli, colpendo vittime innocenti. Le modalità messe in atto dai truffatori mostrano quanto sia facile cadere nella rete di raggiri condotti con tecniche ben studiate. I tre sospetti, provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, sono stati identificati rispettivamente a Montegranaro, Pedaso e Porto San Giorgio.Strategia ingannevole per la vendita di toner ricondizionatiIl primo caso riguarda un 44enne residente nei Paesi Bassi. Utilizzando un’email ingannevole, ha pubblicizzato la vendita di toner ricondizionati a prezzi stracciati. La vittima, attratta dall’offerta, ha cliccato sul link fornito e ha effettuato un bonifico di circa 100 euro per l’acquisto di due toner.