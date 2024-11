Triestina | espulso Krollis strattonato violentemente dal suo allenatore Clotet VIDEO|Altri campionati Italia

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 00:31:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Acque agitate in casa. Sconfitta in casa per 1-0 dalla Giana Erminio nell’anticipo della 14esima giornata di campionato nel girone A della Serie C. Il gol decisivo arriva a tre minuti dal novantesimo e porta la firma di Avinci. Ma l’episodio che cambia la partita si verifica al 33? del primo tempo, quando l’attaccante lettone Raimondsvienedall’arbitro Di Loreto per una reazione su Ferri e lascia in dieci uomini i padroni di casa. Con un’incredibile reazione da parte dell’spagnolo Pep, che strattonail proprio calciatore (classe 2001 in prestito dallo Spezia) uscito dal campo. Laè ultima in classifica con 6 punti, 9 in meno dalla Giana salita a quota 15 fuori dalla zona playout.