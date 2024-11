Spazionapoli.it - Serie A, la Juve vince contro il Torino: cambia la classifica del Napoli – FOTO

Lantus passa nel derby della Moleil: il successo della squadra di Thiago Motta apre nuovi scenari per lae per il.In casasi attende sempre con più tensione la sfida al verticel’Inter: l’obiettivo della squadra di Antonio Conte è quello di mandare un segnale importante a tutto il campionato, oltre che a mostrare una reazione importante in seguito alla sconfitta casalinga nell’ultimo match dil’Atalanta (3-0 in favore dei bergamaschi allo stadio Diego Armando Maradona). La sensazione è che l’incrocio Scudetto allo stadio San Siro possa dare un indirizzo importante alla lotta per la vittoria dello Scudetto, anche se in questa stagione il tutto sembra riguardare più squadre e non solo Antonio Conte e Simone Inzaghi.Potrebbe rientrare in questo discorso anche lantus, ancora imbattuta fino a ora in campionato e che ha portato a casa il derby della Moleil