Gaeta.it - Partono i lavori per la nuova parrocchia “Santa Maria delle Grazie” a Maltignano

Facebook WhatsAppTwitter Asono ufficialmente iniziati iper la ricostruzione del centrole “”. Questo intervento è reso possibilea un contributo di oltre 2 milioni di euro, destinato a rimettere in piedi una struttura gravemente danneggiata dagli eventi sismici del 2016. Il nuovo edificio, progettato per soddisfare le esigenze della comunitàle, avrà una superficie di circa 750 metri quadrati e sarà situato sull’area dell’attuale edificio da demolire.Un centro polifunzionale per la comunitàIl progetto prevede la creazione di uno spazio polifunzionale che servirà non solo per le attività religiose, ma anche come punto di ritrovo per i giovani del paese. Saranno inclusi spazi destinati a feste, attività ricreative e momenti di aggregazione, il tutto pensato per rilanciare il tessuto sociale che risente ancoraripercussioni del terremoto.