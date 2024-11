Anteprima24.it - Ospedale Sant’Agata, Rubano porta la Regione e l’Azienda ospedaliera in Tribunale

Tempo di lettura: 5 minuti“Il 4 dicembre saremo all’udienza fissata dal Tar Campania per sostenere le ragioni del potenziamento dell’dide’ Goti”, lo annuncia il sindaco di Puglianello e deputato di Forza Italia, Francesco Maria. “Fin dall’inizio, sia come Sindaco che come Deputato, ho percorso tutte le strade per trovare soluzioni condivise, ma ogni via diplomatica si è rivelata inutile. Siamo stati il primo Comune ad aver deciso di agire sul piano legale, attraverso il ricorso alAmministrativo, sostenendo le spese giudiziarie con il nostro bilancio, pur di ottenere ciò che la nostra comunità sannita merita”, ha spiegato. “La situazione dell’dide’ Goti è ferma dal 2019, nonostante il decreto DCA n.41 lo avesse riconosciuto come ‘presidio in zona disagiata’, prevedendo servizi e reparti essenziali per garantire un’adeguata assistenza sanitaria.