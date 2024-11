Napoli è morto il 18enne ferito a colpi di pistola in un agguato

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

A nulla sono valsi gli appelli, le denunce così come quella recente di Roberto Saviano. Lo scrittore aveva profetizzato quel che, purtroppo, sta avvenendo: “Prepariamoci al peggio”. Perché un altro giovane, aè stato ucciso adi.L’ennesima sparatoria nella notte ha squassato il capoluogo campano, unArcangelo Correra, incensurato, èdopo essere statoalla testa da un colpo d’arma da fuoco.Secondo quel che finora è stato possibile ricostruire dalle forze dell’ordine, il giovane, incensurato, è statoto intorno alle 5 in via dei Tribunali, pieno centro storico di. Il giovane ucciso è il cugino del 17enne Luigi Caiafa ucciso da un poliziotto il 4 ottobre del 2020 durante una rapina nel cuore di.La dinamica ancora è in fase di accertamentoLa polizia sta cercando di raccogliere elementi utili per stringere subito il cerchio.